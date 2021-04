CORRIERE FIORENTINO, Gatto non ancora in sacco

Editoriale a firma Sandro Picchi sulle colonne odierne del Corriere Fiorentino, con titolo "Ma il gatto nel sacco non c'è ancora". L'autore, ispirandosi alla famosa citazione di Trapattoni ("non dire gatto se non ce l'hai nel sacco") sottolinea come, pur essendosi trattata di una prestazione lodevole quella di ieri della Fiorentina contro una Juventus che di punti in più in classifica ne ha 34 e che tanto di più non potesse essere fatto, ancora l'obiettivo salvezza non possa dirsi raggiunto. Ieri intanto si è vista una squadra, quella viola, che di punti deboli non ne ha lasciati scoperti in favore dell'avversario, che ha saputo trovare la strada per mettere in difficoltà