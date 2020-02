CORR.FIORENTINO, Primo passo indietro per Rocco

Il Corriere Fiorentino titola in prima pagina: "Rocco, il primo passo indietro". Il riferimento è al comunicato rilasciato ieri pomeriggio dalla Fiorentina riguardo al nuovo stadio (leggi qui), nel quale la società viola e il suo presidente Commisso hanno parlato per la prima volta dell'eventualità di non costruire un nuovo stadio. In un editoriale a firma Antonio Montanaro, il quotidiano scrive: "Più che «total control» (una delle condizioni poste da Rocco Commisso per la costruzione del nuovo stadio) ora servirà, citando una celebre hit degli anni Ottanta, «self control»".

Perché il comunicato ha l'effetto di una folata di vento che spazza via il castello di carte costruito da Palazzo Vecchio sulla Mercafir e la soluzione più probabile torna ad essere quella di un restyling del Franchi più leggero. "Al 7 aprile, data di scadenza del bando per l’acquisto dei terreni Mercafir, mancano 56 giorni, meno di due mesi. Oramai è chiaro che tra l’Italia e gli Stati Uniti il «fast, fast, fast» ha due velocità completamente diverse, ma potrebbe essere il tempo giusto per trovare una soluzione che, finalmente, tenga insieme le esigenze della Fiorentina con quelle di una città stanca di questo logorante tira e molla" conclude l'editoriale.