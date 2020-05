CORR.FIO, La smania di ripartire non ci convince

In un editoriale che parte dalla prima pagina, il Corriere Fiorentino si esprime in maniera quantomeno perplessa sull'eventuale ripartenza del calcio. "Questa smania di riprendere a tutti i costi il campionato proprio non ci convince - scrive il quotidiano. Cosa succederebbe ad esempio se dopo una serie di partite qualche giocatore risultasse nuovamente positivo? Verrebbe nuovamente messa in quarantena tutta la squadra? E le partite? Il rischio di trascinare all’infinito il torneo appare altissimo. Per non parlare dell’aspetto emotivo. Di un calcio che verrebbe svuotato di ogni appeal, davanti a partite che assomiglierebbero più ad amichevoli che a sfide decisive per lo scudetto (vi immaginate tra l’altro i tifosi che festeggiano senza assembramenti?) o per la retrocessione. Molto più saggio e lungimirante sarebbe forse occupare questo tempo sospeso per riorganizzare un movimento che da anni esige un cambio di passo. Dalla questione degli ingaggi a quella di un abbassamento della forbice che separa club grandi e medio piccoli (che la crisi rischia di acuire) fino naturalmente agli stadi, plastica rappresentazione di quello che è il nostro calcio: un sistema stantio, decadente, sempre più rivolto a celebrare i fasti di un tempo che a immaginarne di nuovi".