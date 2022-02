CORR. SPORT, Vlahovic via ma squadra è rimasta

“Via Dusan, è rimasta la squadra”. Questo è il titolo dell’editoriale che si può leggere all’interno del Corriere dello Sport di oggi, a firma Alberto Polverosi. Delle ultime due delle tre partite giocate dai viola senza il capocannoniere della prima parte di stagione, ha colpito - si legge - il carattere e il suo gioco, rimasti gli stessi di quando c’era Vlahovic.

A fine stagione sarà misurabile quanto è stato perso sul lato dei gol, ma - prosegue l’autore - “la Fiorentina non ha mai perso la sua identità”. Quella di Vlahovic è una cessione che non può non pesare sul campionato, ma al momento non impatta sul gioco, la vera vittoria.

Infine una chiosa su Piatek: “Consigliabile che ceda il prossimo a un compagno (Biraghi più di Gonzalez)”, per evitare situazioni scomode come quelle generate dai tre tiri dal dischetto sbagliati da Jorginho in Nazionale.