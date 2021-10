CORR.SPORT-STADIO, Via al rilancio di Commisso

Il Corriere dello Sport - Stadio annuncia che Rocco Commisso è pronto a rilanciare la Fiorentina. Gli è piaciuta abbastanza la partita contro la Lazio e soprattutto vede la sua squadra nella parte sinistra della classifica nonostante l'unico vero flop della stagione avvenuto a Venezia. Tra le cose che il presidente della Fiorentina non riesce a spiegarsi c'è come l'agente di Vlahovic, il ragazzo cresciuto come un figlio, non abbia voluto parlare con lui dopo che Joe Barone gli ha passato una telefonata.

Da New York comunque emergono tre elementi: è innamorato di Italiano, vede una squadra finalmente compatta e ha capito che investimenti come quelli di Nico Gonzalez possono essere pepite d'oro. Questo potrebbe portare ad ulteriori investimenti a gennaio, provando a tenere Vlahovic fino a giugno e di sicuro, fanno trapelare dalla società, non venderlo alla Juventus.