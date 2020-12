CORR.SPORT-STADIO, Ribery e i tabù da sfatare

Franck Ribery con il Sassuolo si è rimboccato le maniche e ha dato l'esempio, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che dedica ampio spazio al campione francese della Fiorentina. Ha cancellato il ricordo sbiadito di se stesso e si è fatto condottiero della squadra, non vincendo la sfida per una questione di centimetri. È da lì che domani intende ripartire, contro i tabù: c'è da trovare una vittoria che manca da 55 giorni e soprattutto un gol al Franchi, mai arrivato dal suo arrivo in viola. E c'è dunque da festeggiare quello che sarebbe anche il suo primo gol stagionale ed il 150° in carriera.