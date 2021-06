CORR.SPORT, Fonseca deluso: non risponderà

Fonseca allenatore della Fiorentina? Il Corriere dello Sport è sicuro: dopo quanto accaduto circa un mese fa, no. L'ex allenatore della Roma infatti è stato molto vicino a sedere sulla panchina viola, con Joe Barone e Daniele Pradè che sono andati a casa sua per offrirgli la panchina della Viola. Gli hanno sottoposto un piano di rilancio ed investimenti che sembrava interessante, e Fonseca - che già aveva avuto contatti col Tottenham - ha chiesto qualche ora di tempo per riflettere. Per poi scoprire il giorno dopo dai media che la Fiorentina aveva ingaggiato Gattuso. Il quotidiano scrive che anche in questi giorni la Fiorentina non ha più cercato Fonseca, che comunque non avrebbe mai risposto alla telefonata: la delusione di principio è insuperabile.