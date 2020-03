CORR. FIORENTINO, Porte chiuse, punti in tasca

Udinese-Fiorentina si giocherà ufficialmentre domenica alle 18 a porte chiuse. Sulle pagine del Corriere Fiorentino si ripercorre i precedenti in cui la squadra viola è stata costretta a giocare senza pubblico, dove il rischio è quello di prendere la gara come un'amichevole per l'ambiente surreale che può venirsi a creare. I precedenti: non era mai capitato fino a quella fine di marzo del 1993 che una squadra si ritrovasse a giocare senza pubblico lontano dalle mura amiche, ma in quella circostanza c’era di mezzo una squalifica dovuta a una bomba carta lanciata contro i tifosi della Juventus. Fu per questo motivo che a Verona la Fiorentina allora allenata da Agroppi si ritrovò in campo contro il Cagliari senza che nessuno potesse entrare al Bentegodi (gara vinta). In tempi più recenti sono quattro i precedenti, di cui tre vittorie e un’unica sconfitta: nel 2005 contro l'Ascoli sul campo neutro di Rimini. Due anni dopo sullo stesso campo la Fiorentina vinse col Catania 1-0 e si giocò sempre a porte chiuse. Nel 2007 contro l'Udinese, gara vinta 2-0, e infine l'unico ko nella stagione 2012-2013 con il Cagliari.