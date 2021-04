CORR. FIOR., Non scontato divorzio Gattuso-DeLa

"Tu vuò fa' l'americano" titola questa mattina il Corriere Fiorentino. I recenti risultati in campionato e il ritorno in zona Champions con il Napoli avrebbero persino messo in discussione l’imminente separazione tra Rino Gattuso e il presidente De Laurentiis. Dopo una disponibilità di massima riferita dal tecnico calabrese a fronte dell’interesse viola, pienamente sostenuto dallo stesso presidente Commisso, il colloquio a distanza sarebbe rimasto in sospeso sulla rosa del prossimo campionato, su come intervenire sul mercato e sull’eventualità di una completa rifondazione che la Fiorentina vede più limitata. Questo fatto rallenta anche l'interessamento del Napoli per Juric. De Zerbi, invece, ha stregato Commisso, tanto che dopo la sconfitta di Sassuolo, il presidente viola ha chiesto subito di avviare i contatti. Il problema è che De Zerbi, oltre che a essere desiserato dallo Shakthar, è l'allenatore emergente più interessante del campionato italiano e piace tantissimo all'estero.