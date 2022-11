COR.FIO, Venuti & co: ecco la situazione dei rinnovi

In casa Fiorentina si pensa anche al futuro: il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione rinnovi, una priorità in un momento in cui il calcio giocato dei club è fermo. Da risolvere le situazioni legate a Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti in primis, tutti in scadenza a giugno 2023, poi ci sarà da pensare agli eventuali riscatti estivi (Antonin Barak e Pierluigi Gollini).

Se Bonaventura e Saponara sembra siano sulla buona strada (tracciata dalle prestazioni in campo) per un rinnovo almeno annuale, la società si è presa un periodo di riflessione per capire cosa fare con Venuti, autore di una prima parte di stagione decisamente negativa. Capitolo prestiti: ci sono tanti dubbi su Gollini (di proprietà dell'Atalanta), tanto che più che di riscatto già si parla di un eventuale scambio con il Monza con Cragno. Su Barak invece, come anticipato nei giorni scorsi da FirenzeViola.it, il riscatto passerà dal suo impiego in campo: l'obbligo di acquisto definitivo dal Verona scatterà infatti al raggiungimento del 55% delle presenze da almeno 45 minuti sul totale delle partite.