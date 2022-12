COR. FIO., La Next Gen azzurra è anche dei viola

In un articolo dal titolo "Next Gen toscana", il Corriere Fiorentino fa il punto sui giocatori di Fiorentina, ma anche di Empoli, impegnati in questi giorni nello stage di Roberto Mancini. Il Ct della Nazionale Italiana ha radunato a Coverciano i migliori prospetti Under21 del paese, tra cui Alessandro Bianco, Tommaso Martinelli, Tommaso Baldanzi, Nicolò Cambiaghi e Jacopo Fazzini. I primi due prodotti delle giovanili della Fiorentina, con Bianco che ha già debuttato in prima squadra e che trovato ampio spazio in queste amichevoli invernali.

Per Bianco e Martinelli sono giornate fondamentali per prendere consapevolezza delle proprie possibilità. Anche il portiere classe 2006 è un pezzo pregiato della cantera viola, tanto che, contestualmente al possibile addio di Gollini a gennaio, si era pensato ad una sua possibile promozione in prima squadra: entrambi hanno una grossa chance: basta pensare a Nicolò Zaniolo (convocato quando ancora non aveva esordito in serie A) per averne conferma, che al Mancio non manca certo il coraggio quando si tratta di puntare sui giovani.