COR. FIO, L'ultimo sforzo viola prima della sosta

Stanchi alla meta, ma col vento forte che soffia alle spalle grazie alle sei vittorie consecutive e con una gran voglia di chiudere in bellezza un mese di marzo fino ad oggi perfetto per poi sfruttare la sosta e fare il pieno di energie in vista di un aprile mai visto. La Fiorentina che oggi ospita il Lecce insomma è chiamata a un ultimo sforzo, anche se le fatiche di coppa hanno lasciato il segno. Viaggi, condizioni climatiche anomale, un terreno di gioco terribile. Tutti fattori che hanno spinto il mister a concedere l’intera giornata di venerdì al riposo, concentrando nella sola rifinitura di ieri la preparazione di una partita che, va da sé, diventa complessa. Anche perché dall’altra parte c’è un Lecce reduce da tre sconfitte consecutive e, per questo, a caccia di punti per tener lontana una zona retrocessione che altrimenti rischia di farsi pericolosamente vicina. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.