COR.FIO, L'organigramma della Fiorentina 21/22

Nell'odierna edizione del Corriere Fiorentino spazio anche per uno sguardo all'assetto societario della Fiorentina che si sta costruendo: secondo il quotidiano, per quanto riguarda le cariche di maggior rilievo in società, Daniele Pradè dovrebbe essere il direttore sportivo per almeno un altro anno. Insieme a lui ad occuparsi di mercato ci sarà il braccio destro Nicolas Burdisso, che ha affiancato il suo ex DS ai tempi della Roma già da qualche settimana ed ha subito rivestito un ruolo chiave nell'operazione che ha portato Nico Gonzalez a Firenze. I due saranno coaduivati anche da Stefano Melissano che, come anticipato qualche giorno fa da FirenzeViola.it, rivestirà un ruolo importante di scouting. Sempre confermato Joe Barone come Direttore Generale, anche lui parteciperà alle decisioni societarie.