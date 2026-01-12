Continuo e insistente, decolla nella ripresa: pagelle scintillanti per Dodo contro il Milan

Tra i viola che spiccano nelle prestazioni individuali fornite contro il Milan, c'è senza dubbio Dodo. Il brasiliano sembra tornato quello dell'anno scorso e a suon di scorribande sulla fascia guadagna una sfilza di voti alti dalla critica sportiva: "Continuo, ronzante, insistente. È vero trova terreno fertile, perché ha lo sciagurato Estupinan come dirimpettaio, però è un motore e un fattore", scrive su di lui La Gazzetta dello Sport. "Fisicamente è un altro rispetto alle settimane scorse e pur il rendimento è un altro. Corre, spinge, recupera e riparte", si accoda il Corriere dello Sport-Stadio, che lo reputa il migliore in campo. Infine, il Corriere Fiorentino: "Molto meno confusionario che in altre occasioni, la corsia di destra nel primo tempo funziona abbastanza bene, decolla letteralmente nel secondo".

Le pagelle di Dodo:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport-Stadio, 7

Tuttosport, 6.5

Corriere Fiorentino, 7

La Nazione, 6

la Repubblica, 6.5