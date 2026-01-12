Gara all'insegna del nervosismo e degli errori: Kean bocciato contro il Milan

vedi letture

È Moise Kean, a detta dei quotidiani sportivi, il peggiore in campo della Fiorentina contro il Milan. Il centravanti ha messo a referto l'ennesima prestazione sbiadita della sua annata, con tanto di gol divorato nel finale davanti a Maignan che poteva valere i tre punti. "Primo tempo all’insegna del nervosismo, forse perché gli arriva poco di giocabile. Ripresa di forza, ma sul voto pesa l’errore al 90'", afferma su di lui La Gazzetta dello Sport. "Troppo gesticolante con l’arbitro, pochi palloni toccati e un paio di volte in ritardo. Spreca l’ultima occasione calciando su Maignan", pungola il Corriere Fiorentino; mentre in linea più generale scrive La Nazione: "Meno brillante rispetto al solito, in generale, e meno lucido sotto porta in particolare".

Le pagelle di Kean:

La Gazzetta dello Sport, 5.5

Corriere dello Sport-Stadio, 6

Tuttosport, 6

Corriere Fiorentino, 5

La Nazione, 5

la Repubblica, 5.5