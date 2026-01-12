Nuovo corso della speranza per la Fiorentina. la Repubblica: "Squadra viva e coesa"

"C'è punto e punto". la Repubblica (ed. Firenze), addentrandosi nel pareggio della Fiorentina di ieri contro il Milan, spiega così la sensazione rimasta in casa viola al triplice fischio: "Quello che muove la classifica e poco altro, che accogli come un brodino caldo in inverno e quello che invece ti lascia, pur nell’amarezza della non vittoria, tante sensazioni positive". E il pari per 1-1 della Fiorentina con il Milan va inquadrato proprio così, miscelando la delusione per tre punti sfumati a una manciata di secondi dalla fine, come con la Lazio, con la consapevolezza di aver ormai svoltato sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, mentale e fisico.

Prosegue poi l'analisi del quotidiano fiorentino: "A fine partita applauso finale della Fiesole e coro “Vi vogliamo cosi”, rappresentazione migliore di un nuovo corso. Quello della speranza e di una squadra viva, compatta e coesa, che ha imboccato la via giusta verso la salvezza e che per la prima volta in stagione centra tre risultati utili di fila".