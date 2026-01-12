Giudizi discordanti sull'arbitraggio di Massa: non c'è fallo su Fagioli, ma perde il controllo del match

Giudizi discordanti tra i quotidiani sportivi, sulla prestazione dell'arbitro di Fiorentina-Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prova di Davide Massa è sufficiente (6 in pagella), con la decisione corretta di non fischiare fallo su Fagioli in occasione del gol finale di Nkunku. Per la Rosea il responso è: "Qualche imperfezione sulla gestione dei cartellini, ma non sbaglia sugli episodi principali". Stesso pensiero del Corriere dello Sport-Stadio, che premia l'arbitro con un 6.5 scrivendo: "Non proprio facilissima la partita, Massa è bravo a non perderla, nessun errore decisivo, buona lettura sul tecnico (soprattutto in area di rigore) e disciplinare (manca un giallo a Jasari)".

Di tutt'altro parere è invece La Nazione. Il quotidiano fiorentino boccia del tutto la direzione di gara di Massa, punito con un sonoro 4 in pagella. Questo il commento del giornale locale: "Perde completamente il controllo della partita, che resta nei binari della correttezza solo per l’indole dei giocatori di entrambe le squadre. Lascia correre tanti contatti e questo indispettisce, come l’espulsione di Vanoli per come è avvenuta. Ad altri suoi colleghi sono tollerate proteste ben più veementi. Soprattutto nei modi".