CONSOB, Indaga sul mercato della Juventus

"La Consob indaga sul mercato Juve: società a rischio ammenda". Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla delle plusvalenze dei bianconeri, finite sotto la lente d'ingrandimento della Consob. La Juve aveva scelto la via delle plusvalenze (insieme ad altre idee) per colmare il gap con le big d'Europa: circa 250 operazioni dal 2011 al 2021 che hanno generato ricavi per 762 milioni. Ma cosa può accadere con l'inchiesta? Potrebbero scaturire solo provvedimenti amministrativi per la Juventus: forse un’ammenda, ma non di più. Non vi sono conseguenze sportive, perché la Consob non entra nel merito dell’ordinamento calcistico e non vi possono essere ricadute sui trasferimenti, passati e futuri.