CONFERENCE, Martedì prossimo ci sarà il sorteggio

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze il sorteggio vero e proprio di Conference ci sarà martedì prossimo, ma la serata di mercoledì ha sancito per la Fiorentina un passaggio importante: i viola saranno testa di serie nel play off di Conference League in programma il 18 e il 25 Agosto. Complice alcuni risultati, il passaggio del turno della Dinamo Kiev e del Midtjylland in Champions e l’eliminazione dell’Astana in Conference tutte squadre con un ranking migliore della Fiorentina, i ragazzi di Vincenzo Italiano saranno ufficialmente tra le migliori squadre dell’urna di Nyon. Un dato non da poco se si considera che fino a qualche settimana fa, a causa della mancata partecipazione alle competizioni Uefa negli ultimi cinque anni, la Fiorentina rischiava di dover affrontare al primo turno squadre toste e forti come il Villareal, semifinalista in Champions lo scorso anno, o il West Ham, semifinalista di Europa League a maggio, oltre che il Basilea o il Paok Salonicco. E invece, per quanto nessun impegno può considerarsi facile a inizio stagione, le insidie maggiori della pallina potranno essere il Nizza, l’Anderlecht dove ha giocato Kouamé oppure le portoghesi Gil Vicente e Vitoria Guimaraes, oltre allo Sparta Praga, mentre il Fenerbache sarà sospeso tra prima e seconda fascia fino all’ultimo.