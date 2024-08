CONFERENCE, Lunedì il nome dell'avversaria dei Play-Off

FirenzeViola.it

La Fiorentina si prepara a scoprire il proprio avversario per il terzo turno di qualificazione della Conference League, con il sorteggio previsto per lunedì. I viola, come sottolinea La Repubblica, sono stati inseriti nel percorso delle “Piazzate” e, in quanto teste di serie, affronteranno una squadra proveniente da l'ultimo turno eliminatorio tra il 22 e il 29 agosto.

Quest’anno, la Conference League introduce un formato innovativo: le 36 squadre partecipanti giocheranno in un girone unico. Ogni club affronterà sei squadre (tre in casa e tre in trasferta) e le prime otto classificate avanzeranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per accedere agli ottavi. La fase a eliminazione diretta proseguirà fino alla finale, che si terrà il 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław in Polonia.