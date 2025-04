"Alla Scala suona solo la viola", questo il titolo del Corriere dello Sport

"Viola di rabbia. La notte dei rimpianti a San Siro, poteva e doveva finire meglio. Certe partite si portano a casa. Due gol rimontati dal Milan, due annullati, quello di Dodo per fuorigioco all’ultima curva di un confronto pazzesco, divertente e infinito, 15 tiri e 6 grandi occasioni raccontano le statistiche". Queste le prime righe del pezzo del Corriere dello Sport-Stadio di commento al pareggio del Meazza tra Milan e Fiorentina. Il quotidiano spiega poi come i gol siano stati "solamente" quattro perché i due portieri, Maignan da una parte e De Gea dall'altra, hanno tirato fuori una prestazione pazzesca. Nonostante i momenti di sofferenza i gigliati hanno finito la partita così come l'avevano iniziata, dominando nella ricerca del successo. Un pari che non serve a nessuna delle due, anzi alla fine accontenta solo le rivali per la corsa all'Europa.

La Fiorentina a San Siro ha dimostrato che se non aggredita sa giocare a calcio. L'azione del secondo gol ad esempio è stata confezionata benissimo, dal cambio gioco di Fagioli al tocco ravvicinato di Kean. I viola finiscono il primo tempo in vantaggio ma mostrano qualche mancanza davanti alla difesa e ad inizio ripresa la pagano con il gol del pareggio di Jovic. Alla fine, dopo mille emozioni, l'ultimo sussulto del match è il gol di Dodo che il Var annulla per fuorigioco.