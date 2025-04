"Solo un punto per la Fiorentina. Super De Gea", questo il titolo di Repubblica

"Uscire fuori dal ciclo infernale dei quattro scontri di fila contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan con ben sette punti nello zaino è significativo. Così come uscire dal Meazza mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sui rossoneri e rimanendo in piena corsa per l’Europa a tutte le sue sfumature con un calendario adesso teoricamente molto più morbido. Eppure un pizzico di rimpianto rimane". Questo l'incipit dell'articolo di commento al match di San Siro tra Milan e Fiorentina di ieri sera dell'edizione di Fiorentina de La Repubblica. Rimpianto che rimane per l'ottimo primo tempo in cui, dominando, i viola non sono riusciti a chiudere il match, m anche per le tante occasioni avute nella ripresa, dopo il pari di Jovic, per tornare in vantaggio. La sensazione però è che i gigliati possano guardare con fiducia al finale di stagione.

Con un avvio di grande intensità la Fiorentina, sotto gli occhi del presidente Commisso e della moglie Catherine, domina i rossoneri andando sul 2-0 dopo 10 minuti di gara. Dopo l'autogol di Thiaw è ancora Kean, al termine di un'azione corale bellissima, a battere Maignan. Per l'ex centravanti della Juventus è il 25° gol stagionale, considerando anche quelli in Nazionale, e il 17° in campionato. Dopo il gol di Abraham la i gigliati si sfilacciano un po' e ad inizio ripresa soffrono un avvio di secondo tempo di grande intensità del Milan. De Gea fa gli straordinari ma intorno all'ora di gioco Jovic segna il gol del pareggio. Nel finale continuano le emozioni e le occasioni ma i due portieri si superano lasciando il risultato dul 2-2. Nel recupero segna Dodo ma il Var annulla per fuorigioco.