"La Fiorentina vola, il Diavolo rimonta", il titolo de La Gazzetta dello Sport

"Un 2-2 folle e bellissimo che però non serve a nessuno. Al Milan, costretto a rialzarsi ancora dal baratro ma sempre lontano dalla zona Champions e attualmente fuori da tutto il resto dell’Europa. Alla Fiorentina, che spreca la grande occasione di superare Roma e Lazio, e si fa raggiungere dopo aver inflitto subito due colpi da ko con Gud (deviato da Thiaw) e Kean". Apre così La Gazzetta dello Sport le sue pagine dedicate al pareggio del Meazza tra Milan e Fiorentina. La Rosea sottolinea come non ci sia stata partita sul piano del gioco, molto meglio la Fiorentina, ma alla fine il risultato è 2-2 anche se poteva essere 5-5 per le tante occasioni da entrambe le formazioni soprattutto nella ripresa. La formazione di Palladino inizia fortissimo con un uno-due che sembra stendere il Milan, che invece reagisce con Abraham che accorcia le distanze a metà primo tempo e con Jovic che pareggia nella ripresa. L'azione del gol di Kean mostra tutte la qualità dei viola nel giocare in verticale.

Se Palladino qualche settimana fa era da mandare via, adesso con il 3-5-2 ha trovato la soluzione ai mali dei gigliati. Inoltre il mercato di gennaio gli ha regalato Nicolò Fagioli, il centrocampista che gli mancava. Schierato come mezzala di costruzione accanto a Mandragora e Cataldi il classe 2001 sta riuscendo ad esprimersi al meglio. Al di là questo però per puntare in alto la Fiorentina deve limare qualcosa in fase difensiva, ieri a San Siro è apparsa fragile dietro. In pieno recupero Dodo segna il gol del 3-2 ma il Var ferma tutto per fuorigioco. Se fosse stato regolare i viola non avrebbero certo demeritato la vittoria. Alla Fiorentina resta un po' di rammarico anche se riesce a raggiungere Lazio e Roma in classifica. Il calendario futuro sembra però favorevole.