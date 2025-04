Moviola, giudizi contrastanti su Ayroldi: manca un giallo a Walker. Giusto annullare i due gol viola

Nello spettacolo del Meazza tra Milan e Fiorentina, oltre alle tantissime occasioni c'è stato anche qualche episodio arbitrale, su tutti i due gol, uno per tempo, annullati ai viola. Due reti giustamente annullate, seppur motivi diversi. Punibile il fallo di Parisi su Pulisic in area di rigore del Milan prima che la palla venga calciata in porta da Ranieri nel primo tempo e chiaro il fuorigioco ravvissato dal Var di Dodo nel finale. Per quanto riguarda l'arbitro Ayroldi i giudizi dei quotidiani sono contrastanti.

5.5 per La Nazione e La Gazzetta dello Sport che imputano al fischietto di Molfetta di non aver ammonito Pongracic e Walker per due contatti, uno su Leao e uno su Parisi. Secondo il quotidiano fiorentino non è impeccabile in generale nella gestione della gara. 6,5 invece è il voto del Corriere dello Sport-Stadio che premia la direzione dell'arbitro pugliese nonostante il fallo più giallo non dati a Walker per l'intervento su Parisi.