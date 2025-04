"La corsa all'Europa continua. Palladino ora ha i numeri giusti", il commento di Calabrese

vedi letture

"Magari c’è chi farà una faccia strana davanti a questo pareggio. Ci sta. Ma ricordiamoci dove eravamo qualche settimana fa e dove siamo adesso. Soprattutto guardiamo bene la crescita di questa squadra che ha finalmente trovato un suo equilibrio, una sua identità". Questa l'apertura del pezzo di commento alla sfida del Meazza tra Milan e Fiorentina di Giuseppe Calabrese sulle colonne del quotidiano La Repubblica (Firenze).

Il noto giornalista poi continua: "Palladino ha capito quale è la strada giusta. La Fiorentina piano piano ha ribaltato tutto il suo mondo. Il tecnico viola è stato bravo a rimettere a posto le cose. Ha nuovamente cambiato idea tattica e ha trovato il giusto equilibrio in campo. Questa Fiorentina può davvero farci divertire, soprattutto adesso che ha un numero 10 all’altezza del suo numero 9. Era da tanto che non c’era una coppia così lì davanti. Gud e Kean possono essere devastanti e trascinare le ambizioni della Fiorentina. Senza parlare di De Gea, mostruoso tra i pali nonostante l’età e una carriera in cui ha vinto tutto. La classifica dice che la squadra viola c’è e può lottare per l’Europa vera, adesso vediamo come se la caverà con le squadra medio piccole".