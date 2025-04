"Pareggio da prendere bene. La vera sfida sono le piccole", il commento di Ferrara

"I pareggi sono roba strana. pensi di aver vinto se raggiungi l'avversario in rimonta, hai l'amaro in bocca se allunghi e ti fai riprendere". Si apre così l'editoriale di Benedetto Ferrara sulle colonne de La Nazione il giorno dopo Milan-Fiorentina 2-2. Il noto giornalista fiorentino sottolinea come alla fine questo risultato vada preso in maniera positiva e come la vera sfida della Fiorentina sia fare punti con le piccole: "La Fiorentina schizza avanti come un razzo e poi si fa riprendere, ma non senza provare a vincere, e questo conta.

Certo un po' di amarezza c'è, ma sarà bene assorbirla in fretta. Alla fine va preso come un buon risultato. Nella corsa per l'Europa quello che conta è superare il limite di questa stagione, cioè fare punti pesanti con le squadre meno forti. Adesso è questa la vera sfida".