"Ma la fiducia non è scalfita", l'opinione di Poesio sul Corriere Fiorentino

vedi letture

"Poteva vincere la Fiorentina. Ma alla fine, poteva anche finire male contro un Milan tutto sbilanciato in avanti e con poco da perdere visto che senza la vittoria i rossoneri ora rischiano di aver perso contatto con il treno per l’Europa. Partita pazza quella di San Siro con tanti errori da una parte e dall’altra, due difese poco attente (per usare un eufemismo) salvate entrambe dalle parate dei rispettivi super portieri".

Si apre così l'editoriale di Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino, sottolineando come alla fine il pareggio, vista la follia della partita, non sia proprio un risultato da buttare: "A fine partita il sentimento dominante in casa viola non poteva che essere quello del rimpianto per una partita che si era messa come meglio non si poteva. Passata l’amarezza però per il pareggio subito in rimonta restano comunque tanti aspetti positivi che fanno ben sperare per il finale di stagione. Dai due gol segnati su un campo sempre difficile come San Siro, all’approccio con cui la Fiorentina era scesa in campo consapevole del proprio valore e della possibilità di fare risultato. La Fiorentina ha affrontato il Milan dimostrando che le sette vittorie negli scontri diretti non sono arrivate per caso e che in questo sprint finale di stagione può recitare un ruolo da protagonista. Ora, dopo la trasferta in Slovenia per la Conference, il trio di partite alla portata contro Parma, Cagliari e Empoli".