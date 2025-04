Dagli inviati Cataldi in conferenza: "Sono rammaricato. Ho superato un periodo complicato"

Danilo Cataldi si è presentato in conferenza stampa analizzando così il pareggio arrivato con il Milan: "Io sinceramente sono più rammaricato per il pareggio, è stato un peccato. Abbiamo subito gol nel momento in cui avevano un po' abbassato dopo un inizio fortissimo di secondo tempo. Ce l'aspettavamo che lo facessero e avevamo retto, si erano un attimo fermati e abbiamo preso un gol un po' rocambolesco. Poi abbiamo avuto occasioni importanti. Ma sono più rammaricato".

Come mai il cambio?

"Non lo so, il mister mi ha visto un po' stanco ma va bene. Abbiamo fatto una buona partita".

Volevate un risultato lontano dal Franchi?

"Prima della partita in spogliatoio abbiamo parlato dei tre risultati importanti ma tutti in casa, con tante partite in cui siamo passati in vantaggio facendo gol prima noi. Era un banco di prova importante per noi. La cosa positiva è stato l'atteggiamento, siamo stati uniti. Abbiamo fatto una buona partita nonostante giocassimo in trasferta".

Partita cambiata con l'inserimento di Jovic?

"Sì, Jovic ha caratteristiche diverse da Pulisic ma anche lui mi ha fatto correre tanto... Sapevo che era difficile, ho cercato di contenere entrambi. Jovic sapevo che se azzecca il primo controllo può andare via. Sinceramente dal punto difensivo è stata una partita abbastanza difficile. I loro gol sono stati un po' rocamboleschi, sul 2-2 un gol avrebbe deciso la sfida. Ma ci prendiamo il pareggio".

Si sente tornato ai suoi livelli?

"Ci sono stati dei periodi complicati anche per qualche influenza che mi ha portato problemi fisici. Ora sto trovando continuità e sono contento".

Centrocampo in cui si trova bene?

"Ci troviamo bene, sì. Sappiamo di essere tanti in mezzo infatti il mister ha fatto diversi cambi. Ora sta andando bene con Fagio e con Rolly".

Qual è l'obiettivo?

"Ci manca ancora qualcosa soprattutto in fase di possesso e di uscita da dietro. Stiamo migliorando e col Milan lo abbiamo dimostrato. Ma in fase di non possesso stiamo facendo bene. Davanti poi ci sono Moise e Albert... Avete visto cosa possono fare negli ultimi 30 metri".