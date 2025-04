Kean, la clausola e un accordo non impossibile. La Nazione: "Ricordate l'esempio Toni?"

vedi letture

Il tema clausola di Moise Kean con la Fiorentina (da 52 milioni, esercitabile sia in Italia che all'estero dal 1° al 15 luglio prossimo) continua a tenere banco eccome negli ambienti vicini alle vicende dei viola. Oggi, ad analizzare la questione, è stata La Nazione con un editoriale a firma di Benedetto Ferrara dal titolo "Kean, l'esempio Toni". Questo il suo pensiero: "Siamo sicuri che questa volta il capo farà due chiacchiere col suo bomber, perché trovare un accordo non è così impossibile. E se conosciamo un po’ Commisso, ci viene da pensare che farà di tutto per fare un passo avanti per costruire un po’ di futuro al Kean in viola, anche se la premessa necessaria è di tipo sportivo, così ci viene da pensare.

I soldi, ok, ma poi c’è da tornare a mettere i piedi in una Europa che non si chiami Conference e dare al giocatore la possibilità di fare calcio in una Fiorentina più forte. Non perché questa non sia una bella squadra, ma perché le ambizioni vanno condivise. Ricordate Toni? Ecco, quello potrebbe essere l’esempio da seguire e siamo sicuri che Kean è un ragazzo intelligente e che questo tormentone abbia buone possibilità di risolversi e di non turbare il percorso della Fiorentina".