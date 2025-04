Cinque motivi per cui la Fiorentina può conquistare la zona Champions. Kean può restare anche con Europa League e maxi ingaggio. Il possibile rinnovo di Comuzzo è un bel segnale

Si parla di sogno. Ed è giusto così. Ma la possibilità per la Fiorentina di conquistare un posto nella prossima Champions poggia su basi solide. Che vanno ben oltre l'attuale classifica che vede la formazione viola addirittura fuori dai posti buoni per entrare in Europa.

Cinque motivi per la Champions

Si può sperare insomma in questa grande impresa. Per cinque validi motivi che andiamo ad elencare: 1) la formazione viola attraversa un momento di grande brillantezza fisica come ha dimostrato nelle ultime due sfide vinte contro Juventus e Atalanta; 2) Moise Kean in questo momento è il bomber più forte del campionato e alcuni dei suoi gol ricordano le prodezze del leggendario Batistuta; 3) Il calendario della formazione viola è insieme a quello della Juve il più invitante anche se è giusto ricordare che la Fiorentina in questo campionato ha spesso faticato contro formazioni di medio basso livello; 4) L'ingresso di Fagioli ha alzato in maniera impressionante la qualità del gioco viola 5) un giocatore come Gud che pure è in evidente crescita può ancora alzare il suo livello dando così una spinta in più alla formazione di mister Palladino.

Il contratto di Kean

Sono giorni che si parla del futuro di Moise. Ed è normale visto che parliamo di uno dei centravanti più forti del Mondo. Si dibatte tanto intorno alla clausola rescissoria di 52 milioni che un anno fa sembrava un fantastico paracadute. Oggi invece protegge in piccola parte. Ho la sensazione che la partita sul futuro di Kean sia ancora tutta da giocare. Il giocatore ha una sensibilità speciale. L'amore che ha trovato a Firenze non gli scivolerà addosso come acqua fresca. Però per tenere questo fenomeno serve una Fiorentina che partecipi il prossimo anno almeno all'Europa League e serve un ingaggio almeno doppio rispetto a quello che oggi percepisce,

Bel segnale la trattiva con Comuzzo

L'arrivo del Presidente Commisso darà una accelerazione sul fronte ingaggi e contratti. Trovo estremamente positivo che la Fiorentina stia trattando con il talento Pietro Comuzzo il rinnovo con adeguamento del contratto. Un segno di riconoscimento per quello che questo gioiellino sta facendo. Anche se non sono sicuro che nella prossima stagione Comuzzo indosserà la maglia viola.