CONFERENCE, Franchi semivuoto contro il Riga

Il debutto nei gironi di Conference League della Fiorentina avverrà in una cornice non propriamente adatta per l'Europa: sia la Nazione che il Corriere Fiorentino fanno il punto su una prevendita decisamente fiacca. Complice l'orario scomodo (il fischio d'inizio è previsto per domani alle ore 18:45),il blasone ridotto dell'avversario (l'RFS Riga, una delle squadre col ranking Uefa più basso nella competizione),ed il fatto che i prezzi dei biglietti non siano stati calibrati rispetto alle difficoltà logistiche e al valore dell'avversario: queste tre cause hanno fatto sì che i biglietti per domani siano stati acquistati solo da una minima parte dei tifosi. Dovrebbero essere 10mila gli spettatori presenti domani al Franchi (5.500 in possesso del mini-abbonamento per la Conference) in un'atmosfera decisamente diversa rispetto a quella vissuta sabato contro la Juventus.