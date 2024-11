CONFERENCE, Apoel occasione per le seconde linee

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra due giorni la Fiorentina scenderà di nuovo in campo, stavolta in Conference contro l'Apoel Nicosia. Raffaele Palladino sta già preparando la gara con l'obiettivo di dare fiato a coloro che sono stati impegnati nelle precedenti gare. Come riporta La Nazione, sulla carta i viola sono avvantaggiati visto che guidano il girone insieme al Chelsea a punteggio pieno, mentre i ciprioti sono fermi a un punto e hanno perso l'ultima gara contro i bosniaci del Borac Banja Luka.

Previsti allora tante cambi nella formazione a partire da Terracciano in porta. Sulla destra ci sarà Kayode a far rifiatare Dodo, mentre indifesa spazio alla coppia centrale composta da Quarta e Moreno. A sinistra Biraghi avvantaggiato su Parisi. In mediana dovrebbe rigiocare Richardson affiancato da Mandragora che ha giocato due spezzoni con Genoa e Torino e sembra sulla via della completa guarigione. In attacco Kouame lascerà riposare Kean, mentre sugli esterni ci saranno Sottil e Ikone. Non si esclude l'esordio dal primo minuto, o comunque a gara in corso, del 2006 Tommaso Rubino anche se Beltran dovrebbe partire titolare per poi far giocare uno spezzone di gara al classe 2006.