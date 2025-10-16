Comuzzo scalpita. CorSport: "Può sostituire Pongracic, non al top"

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto della situazione in casa Fiorentina. La formazione per la sfida contro il Milan potrebbe vedere il ritorno dal primo minuto di Pietro Comuzzo, che - si legge - da dopo la gara contro il Napoli  del 13 settembre ha racimolato poco più di un quarto d’ora. Il classe 2005 sostituirebbe Marin Pongracic, non al meglio della condizione per via del trauma distorsivo subìto con la Croazia (il medico della Fiorentina, Luca Pengue, ha comunque dichiarato: “Non sembra nulla di preoccupante”).