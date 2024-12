COMUZZO, Questa sera l'Inter lo valuterà contro la Thula

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, Francesco Acerbi non ha superato l'ultimo provino a La Pinetina e non è partito per Firenze con la squadra. Quella di Firenze sarà la settima gara stagionale che l'ex Lazio salterà. I problemi di Acerbi, che sta costringendo agli straordinari Stefan De Vrij, sono un buon motivo per l'Inter per cercare un difensore centrale giovane in vista della prossima stagione.

Nella lista dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe anche Pietro Comuzzo, e in tal senso, il match di questa sera tra Fiorentina e Inter potrebbe essere un ottimo test per valutare le prestazioni del giovane calciatore friulano. Il classe 2005 si troverà di fronte Thuram e Lautaro di nuovo insieme dopo 20 giorni. Oltre al centrale della Fiorentina i nerazzurri stanno seguendo anche Bertola dello Spezia.