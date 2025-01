Comuzzo, manca l'ok di Commisso: per il Corriere Fiorentino è un intrigo

Punto di mercato sempre sul fronte Pietro Comuzzo sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come spiega il giornale, il classe 2005 è a un passo dal vestire la maglia del Napoli, che nella serata di ieri è arrivato a offrire 35 milioni di euro. L’affare non è ancora concluso visto che manca ancora il via libera da parte di Commisso, consapevole che una cessione del genere può avere un contraccolpo importante per tutto l’ambiente e comunque disposto a una cessione solo per una cifra vicina ai 40 milioni, ma le parti restano vicinissime.

Per Comuzzo, che ieri si è allenato con i compagni di squadra, il Napoli ha pronto un contratto da cinque anni con ingaggio da circa 2,5 milioni ma il passaggio determinante resta quello della Fiorentina. La cifra in questione è prossima a convincere la società viola, la chiave di volta a questo punto è rappresentata dai bonus (alcuni facilmente raggiungibili) da inserire nell’accordo: di sicuro però l’intrigo Comuzzo sta tenendo tutti sulla corda.