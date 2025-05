Da talebano a maestro: Italiano e un ritorno da ex che promette scintille

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla del ritorno di Vincenzo Italiano oggi a Firenze, per la prima volta da ex: a Firenze - nel corso dei suoi tre anni - presero a chiamarlo talebano per quella cocciutaggine nelle scelte. A Bologna invece l’Italiano è solo quello che dà lezioni. Per tutti è un derby, per Italiano è quasi un duello interiore.

All’andata, al Dall’Ara, corse verso gli spogliatoi, tutt’altro che confuso, sicuramente felice. Aveva abbracciato un dirigente, buttato un cappellino in aria. Pradé non gliela passò. L’elettricità si sente e tutti sono curiosi di vedere che accoglienza riceverà. Dopo la vittoria della Coppa Italia il tecnico è stato il primo a ricordarsi del suo passato viola, di gioie, ambizioni, delusioni.