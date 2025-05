Franchi, arrivederci per un po'. Le prime tre gare dell'anno prossimo potrebbero essere fuori casa

Fiorentina-Bologna sarà la gara con cui si abbasserà il sipario sul Franchi per la stagione 2024/25. Quella di stasera è infatti l'ultima partita interna dell'anno, con l'impianto di Campo di Marte che poi accelererà i lavori di ristrutturazione godendo della mancanza di partite, non in programma almeno per qualche mese.

Come scrive infatti La Nazione, l’inizio del prossimo campionato, per i viola, potrebbe essere segnato da quell’accordo - tra Comune di Firenze e Fiorentina - avallato dalla Lega calcio, sulla possibilità di giocare le prime (tre) partite della prossima annata in trasferta. L’obiettivo è favorire i lavori in corso al Franchi, allungando di fatto la lunga estate dedicata alla realizzazione della nuova struttura.