Quante assenze per Palladino. Gudmundsson ci prova, Ndour e Colpani le soluzioni

Anche il Corriere dello Sport prova a mettere in campo la formazione che schiererà stasera la Fiorentina contro il Bologna, con diverse assenze che riguarderanno le scelte di Palladino nel reparto offensivo. Il tecnico proverà a recuperare Albert Gudmundsson, che lunedì è finito in tribuna a causa di un "fastidio dietro alla coscia", secondo la ricostruzione ufficiale. Più complicato invece il recupero di Moise Kean, alle prese con un risentimento al quadricipite femorale. Non se la passa meglio Danilo Cataldi, ancora fermo dopo i problemi muscolari accusati a Siviglia aumentano le possibilità che la sua stagione sia già finita. Beltran, Folorunsho e Zaniolo non potranno esserci perché squalificati. Occhio anche alla situazione di Fagioli e Pablo Marí, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica contro l'Udinese. Nella giornata di ieri la Fiorentina ha sostenuto la rifinitura che è servita al tecnico per sciogliere le riserve, consapevole di giocarsi le ultime cartucce per risalire la china. Stamani l'allenatore pubblicherà la lista dei convocati.

Palladino riproporrà l'assetto che ha scandito gli ultimi tre mesi: il 3-5-2. In porta De Gea senza ombra di dubbio, davanti a lui il trio Pongracic, Pablo Marí, Ranieri. A centrocampo si scalda Dodo, pronto ad accomodarsi sulla fascia destra. Richardson presumibilmente farà la mezzala, al fianco di Mandragora regista. Fagioli è pronto a riprendere il suo ruolo di mezzala, mentre Gosens occuperà la corsia di sinistra. In attacco, se Gumdundsson dovesse farcela, potrebbe giocare assieme a Cher Ndour, candidato forte. Altrimenti occhio a Colpani, tornato a disposizione da ormai due settimane. Un po' più difficile che trovi spazio il giovane Caprini, considerando la partita psicologicamente molto dispendiosa.