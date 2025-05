Palladino a DAZN: "L'amarezza dei tifosi è la nostra. Ma i ragazzi vanno applauditi"

Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo la vittoria con il Bologna: "Sinceramente ero preso dalla partita e non ho sentito, poi mi hanno detto a fine gara. Capisco l'amarezza e l'umore dei tifosi, l'accettiamo perché è anche il nostro umore. Veniamo da una settimana difficile tra la Conference e il Venezia, ma voglio ricordare ai tifosi che noi suderemo sempre la maglia. Questi ragazzi però meritano gli applausi, fino a due settimane fa lottavamo per la Champions League poi abbiamo avuto dei problemi fisici anche se lo sapete che non voglio che sia un alibi. Siamo ancora in lotta anche se capiamo l'amarezza".