Da Bologna: a Firenze per la Champions, il club proporrà domani il rinnovo a Italiano

vedi letture

"A Firenze per la Champions. Pronto il rinnovo a Italiano". Il Corriere di Bologna apre con questo titolo la sua prima pagina odierna, dedicata al tecnico rossoblu che stasera torna al Franchi contro la sua ex Fiorentina, a giocarsi le ultime chances di entrare in Champions League. Un'atmosfera davvero di allegria e carica, quella che si respira attualmente a Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia e in vista del derby dell'Appennino che stasera vedrà i felsinei vogliosi di inseguire ancora il quarto posto.

Inoltre, riferisce il quotidiano, domani potrebbe essere una giornata importante proprio per il prolungamento di Italiano col club di Saputo: è in programma infatti un altro incontro a Casteldebole tra la società e l'allenatore, che ha un contratto fino al 2026. Il Bologna proporrà un rinnovo fino al 2027 (con opzione per un’altra stagione) e un ingaggio che salirà dai 2,1 milioni netti attuali a oltre 2,5 milioni più bonus. Ma il tema caldo saranno le garanzie tecniche sulla competitività: in estate qualche big partirà e Italiano vuole certezze sul fatto che i proventi saranno reinvestiti per giocatori che tengano alto il livello. Il Bologna ha fretta di arrivare alla fumata bianca e vuole giocare d’anticipo e chiudere la partita in un mercato degli allenatori che si preannuncia bollente, con Napoli (se dovesse salutare Conte) e Milan che hanno messo il nome di Italiano in testa alle loro liste.