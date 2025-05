Richardson: "Speriamo ancora nell'Europa.. Perché non dovremmo?"

vedi letture

Ai canali ufficiali dopo la vittoria per 3-2 con il Bologna ha parlato Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, che ha commentato così: "Una bella partita, abbiamo fatto di tutto per vincere. Ora speriamo di farlo anche nella prossima partita. Ci crederemo fino alla fine per un posto in Europa, alla fine… Perché no?".