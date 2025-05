Palladino ha provato la difesa a quattro e Ndour finto centravanti: stasera è un'opzione

Il Corriere Fiorentino, in avvicinamento a Fiorentina-Bologna, disegna la partita come l'ultimo atto di una sceneggiatura degna delle migliori. Colpa di un calendario beffardo, ma anche e soprattutto di un rendimento altalenante che ha condannato la squadra viola a doversi giocare questa gara come una specie di finale. Un’ultima chiamata per l’Europa, con l’obbligo di vincere e dovendo sperare che dagli altri campi (in una domenica vintage, con nove partite in contemporanea) arrivino tante buone notizie. Novanta minuti thrilling, con l’aggiunta dell’elemento più piccante di tutti: il ritorno al Franchi di Vincenzo Italiano. Che verrà accolto in modo divisivo dalla tifoseria viola, mai unita nel giudizio nei suoi confronti. Italiano che, tra l'altro, nonostante una coppa in tasca e la qualificazione all'Europa League già raggiunta, ha ancora chances di entrare in Champions. E chi conosce l’ex tecnico della Fiorentina sa bene che non mollerà nulla fino all’ultimo, come ricorda il Corriere.

Parlando invece di campo, il quotidiano fa riferimento alle numerose assenze in attacco, con Beltran e Zaniolo squalificati e Kean e Gudmundsson in forte dubbio. Il rischio insomma era ed è di presentarsi praticamente senza attaccanti (i convocati saranno comunicati solo oggi) anche se la rifinitura di ieri ha portato un po’ di ottimismo almeno per l’islandese. Più difficile invece recuperare l’ex Juve. Per questo Palladino ha provato soluzioni mai viste prima, con Ndour finto centravanti ad alternarsi con Gud. Ma non solo: in particolare negli ultimi due allenamenti, Palladino ha lavorato a fondo sulla difesa a quattro. Un modo forse per contrapporsi al meglio al Bologna (che fa degli attaccanti esterni il suo principale punto di forza) e per ovviare alla carenza di punte infoltendo il centrocampo. Ipotesi, in attesa che la notte porti l’ultimo e definitivo consiglio e, perché no, qualche altra notizia sugli acciaccati.