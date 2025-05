Dagli inviati Richardson ci crede: "Abbiamo anche delle chance per l'Europa. Felice per il gol"

Presente in sala stampa per commentare il successo della sua squadra sul Bologna, il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson ha parlato così: “Abbiamo tutte le possibilità di raggiungere l’Europa, guardando quello che abbiamo fatto. Io credo che di essere cresciuto molto in questi mesi e il gol che ho realizzato in questa serata”