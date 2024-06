COMUZZO, A Firenze solo uno tra lui e Lucchesi. Bianco...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Escludendo i big come Amrabat e Sabiri, il 30 giugno saranno di rientro alla Fiorentina ben 22 giocatori. Tutti calciatori giovani, anche se non più giovanissimi considerando che il più piccolo è un classe 2004, e futuribili per i viola sia in campo che come plusvalenza sul mercato. Con alcuni di loro, come Lorenzo Lucchesi, Palladino ha già parlato. Il nuovo tecnico viola valuterà il difensore classe 2003, reduce da una buona stagione in Serie B alla Ternana, insieme a Pietro Comuzzo. Giocando a tre in difesa entrambi potrebbero fare comodo come alternativa dietro, ma al momento l'idea è quella di tenerne in rosa solo uno.

Dalla Ternana in questa stagione sono passati anche Amatucci, Distefano, Favasuli e Dalle Mura. I primi due, che hanno già esordito con la prima squadra viola, sembrano i più pronti per aggregarsi, quanto meno all'inizio, ai gigliati di Palladino. Insieme a Biraghi e compagni troveranno anche Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002, secondo quanto riferito ieri a Radio FirenzeViola dal suo agente Beppe Galli(QUI le sue parole), è sicuro di giocarsi le sue carte a Firenze. Situazione diversa per Niccolò Pierozzi. Il terzino classe 2001 con Italiano ha trovato poco spazio e, chiuso sulla corsia di destra da Dodo e Kayode, se arrivasse l'offerta giusta potrebbe anche lasciare definitivamente la Fiorentina. Infine per i vari Dalle Mura, Munteanu, Gentile, Fiorini e Agostinelli, se non si prsenterà nessun club si prospetta un'altra annata in prestito. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.