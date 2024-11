COMO, La partita dei due ex viola Cutrone e Belotti

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sui due ex di giornata Patrick Cutrone e Andrea Belotti. I due centravanti del Como sono transitati da Firenze senza lasciare una traccia rilevante. Arrivati sulle rive dell'Arno per rilanciare la propria carriera, entrambi, in anni diversi, hanno fallito il proprio obiettivo. Il primo è stato Cutrone che nel gennaio del 2020 tornò in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra al Wolverhampton. L'ex Milan con Iachini in panchina totalizzò cinque gol e due assist in ventuno partite nella stagione sospesa causa covid-19 e ripresa in estate. L'anno seguente, prima con Iachini e poi con Prandelli, non riuscì a ripetersi e se ne andò a gennaio 2021 con zero reti all'attivo in tredici presenze.

Belotti invece era arrivato a Firenze alla fine della scorsa sessione invernale di calciomercato soprattutto per volere di Joe Barone. Il centravanti bergamasco ha subito legato con la piazza, ma meno con gli schemi di Vincenzo Italiano. Dei sei mesi fiorentini di Belotti si ricorda un gol al Frosinone, due all’Atalanta nell’ultima partita inutile per la classifica e uno al Bruges, quello più importante, nella semifinale di andata vinta 3-2 a Firenze di Conference League. In estate i viola hanno puntato su Kean e il Gallo è sbarcato sulle rive del Lago di Como dove ha trovato Cutrone. Quest'oggi i due proveranno, Cutrone dal primo minuto e Belotti a gara in corso, a segnare ad una delle difese meno battute della Serie A.