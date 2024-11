COMO, Infermeria piena per Fabregas. Il probabile undici

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto della situazione in casa Como a partire dalle tante assenze per infortunio. Fabregas infatti ha gli uomini contati e può contare su solo 15 giocatori a disposizione della rosa della prima squadra. I lariani sognano un'impresa al Sinigaglia contro i viola per rilanciarsi in campionato dopo un periodo difficile, solo un punto nelle ultime quattro, e un successo che manca addirittura da fine settembre. Tra l'infermeria piena e il momento di crisi, con il pareggio beffa di Vogliacco all'ultimo minuto contro il Genoa, Fabregas può affidarsi ai numeri. Nei sette precedenti in Serie A tra lombardi e toscani, il Como non è mai uscito sconfitto. Per evitare il ko anche i questa occasione servirà il miglior Como, ovvero quello di inizio stagione, e magari anche un clean sheet, cosa ancora mai riuscita ai lariani in questa Serie A.

Riguardo alla probabile formazione, Fabregas punteràa ncora sul 4-2-3-1 con, davanti a Reina, Kempf e Dossena centrali e Goldaniga e Moreno sulle corsie, rispettivamente di destra e di sinistra. Linea mediana affidata a Engelhardt e Braunoder, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia di Nico Paz con Fadera e Da Cunha ai suoi lati. Il riferimento offensivo sarà Cutrone.