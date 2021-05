COMMISSO, Provoca e poi passo verso il Franchi

Più che una conferenza stampa è stato un regolamento di conti con la stampa e con quella parte della città che in questi mesi ha criticato i risultati ottenuti dalla sua Fiorentina (due anni, due salvezze sudate e tre allenatori). In due ore Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha sgranato il rosario delle solite accuse ai giornalisti, in p e ha lanciato una provocazione: "Cari fiorentini, se siete così bravi portatemi in 10 giorni 35 milioni di euro e io vendo la società". Nel pomeriggio, in un vertice in Palazzo Vecchio con il sindaco Dario Nardella, invece, ha fatto passi avanti sul nuovo Franchi.