Commisso, che impatto: suoi 6 dei 10 acquisti più onerosi della storia della Fiorentina

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola passa in rassegna i sette anni di presidenza Rocco Commisso a Firenze, sottolineando come sei dei maggiori 10 acquisti della storia della Fiorentina siano arrivati con l'italo-americano al comando. Il più costoso è stato Nico Gonzalez per 27,37 milioni di euro, dietro di lui Piccoli a 25 milioni e Amrabat a 20, ma anche Kouame e Cabral (15,5 milioni) o Sohm (16 milioni di euro).

Solo Cuadrado (20 milioni), Giovanni Simenone, Nuno Gomez (entrambi a 17 milioni) e Mario Gomez (15,5 milioni) sono giocatori non comprati da Commisso tra gli acquisti più onerosi della storia viola. Certo, nel borsino vanno messe anche le grandi cessioni - di Vlahovic e Chiesa su tutti - ma l'impatto che Commisso ha avuto sulla Fiorentina anche dal punto di vista economico è stato unico.