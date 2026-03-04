Fiorentina-Rakow, in vendita i biglietti per l'andata di Conference: le info
Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha annunciato la messa in vendita dei biglietti per la sfida di andata di Conference League contro il Rakow che si giocherà a Firenze, giovedì 12 marzo alle ore 21. I tagliandi sono disponibili da oggi, di seguito la comunicazione dal sito viola:
"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della gara di andata degli Ottavi di Finale di UECL 2025/26 in programma il 12/03/2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
️ CALENDARIO DI VENDITA
FASE 1
Dalle ore 12:00 del 04/03/2026 alle 11:59 del 06/03/2026
Fase riservata a:
Possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 (con prelazione sul posto)
Possessori Curva Double Pass (con prelazione sul posto)
Abbonati Serie A 25/26 (senza prelazione sul posto)
FASE 2
Dalle ore 12:00 del 06/03/2026 alle 23:59 del 11/03/2026
➡️ Restano attive le tariffe della FASE 1, senza più la prelazione sul posto per i possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e Curva Double Pass.
Inizio vendita libera
FASE 3 - Giorno gara
️ Attive le tariffe Matchday
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
Prelazione Abbonati
Tariffa promozionale riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26, ai sottoscrittori del Curva Double Pass e agli abbonati Serie A 25/26
Under 14
Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012
Omaggio in Curva Ferrovia e a € 5 in tutti gli altri settori"
