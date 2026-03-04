Fiorentina-Rakow, in vendita i biglietti per l'andata di Conference: le info

Fiorentina-Rakow, in vendita i biglietti per l'andata di Conference: le infoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:44Primo Piano
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha annunciato la messa in vendita dei biglietti per la sfida di andata di Conference League contro il Rakow che si giocherà a Firenze, giovedì 12 marzo alle ore 21. I tagliandi sono disponibili da oggi, di seguito la comunicazione dal sito viola:

"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della gara di andata degli Ottavi di Finale di UECL 2025/26 in programma il 12/03/2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

️ CALENDARIO DI VENDITA

FASE 1

 Dalle ore 12:00 del 04/03/2026 alle 11:59 del 06/03/2026

Fase riservata a:

 Possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26 (con prelazione sul posto)

 Possessori Curva Double Pass (con prelazione sul posto)

 Abbonati Serie A 25/26 (senza prelazione sul posto)

FASE 2 

 Dalle ore 12:00 del 06/03/2026 alle 23:59 del 11/03/2026

➡️ Restano attive le tariffe della FASE 1, senza più la prelazione sul posto per i possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26 e Curva Double Pass.

Inizio vendita libera

FASE 3 - Giorno gara

️ Attive le tariffe Matchday

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

 Prelazione Abbonati

Tariffa promozionale riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26, ai sottoscrittori del Curva Double Pass e agli abbonati Serie A 25/26

 Under 14 

Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012

 Omaggio in Curva Ferrovia e a € 5 in tutti gli altri settori"