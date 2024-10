COLPANI, Tante presenze. Per sbloccarsi serve il gol

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Colpani. Il trequartista gigliato, seppur sia stato uno dei giocatori più utilizzati da Raffaele Palladino, ha avuto una partenza lenta che tutti si aspettano vada a migliorare con il passare del tempo. Il tecnico campano, che l'ha voluto fortemente a Firenze dopo averlo allenato a Monza, in Serie A l'ha schierato, tranne nella sfida contro il Venezia in cui è subentrato, sempre titolare e anche nella trasferta di Lecce ci sono pochi dubbi sul suo impiego.

Ancora però il fantasista lombardo non è riuscito a mostrare al pubblico del Franchi tutta la sua qualità. La scintilla per sbloccarsi definitivamente potrebbe essere rappresentata da un gol. Fino ad oggi invece solo un palo nel primo tempo della sfida contro la Lazio. Ancora è presto per fare valutazioni, ma la sensazione è che ogni partita sia un banco di prova per Colpani che, arrivato a Firenze in prestito oneroso a 4 milioni, dovrà guadagnarsi la fiducia di Palladino e dei dirigenti gigliati per essere riscattato a fine stagione per 12 milioni.